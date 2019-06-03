Часто кошки приносят с собой в дом не только радость и ласку, но и неприятный запах. Такие ароматы портят комфортное проживание и лишают жилище чистоты и уюта. Ниже рассказано о том, как избавиться от запаха кошачьей мочи в квартире в домашних условиях.
Откуда берется запах?
Часто, услышав неприятный запах, хозяева думают, что питомец начал ходить мимо лотка. Однако есть и другие причины образования неприятного запаха:
- недостаточно тщательная или редкая уборка в кошачьем лотке;
- животное метит территорию квартиры;
- кошке не по душе лоток, она справляет нужду в другом месте;
- у домашнего питомца имеются какие-либо заболевания, мешающие нормальному функционированию мочеполовой системы.
В первую очередь, стоит определить причины, чтобы понять, как уничтожить запах кошачьей мочи в квартире. Так борьба с запахом будет гораздо эффективнее.
Как правильно убирать свежую лужицу кошачьей мочи?
Если пушистый хулиган был пойман с поличным или лужа еще не успела высохнуть, то стоит незамедлительно ее убрать. Когда жидкость подсохнет, она частично впитается в покрытие и избавиться от запаха станет намного сложнее.
Проще всего убрать последствия с линолеума или плитки. Необходимо протереть гладкую поверхность с чистящим средством и хорошо промыть водой. Гораздо сложнее справиться с проблемой на ковре или мягкой мебели.
Главное правило – быстрота. Чем быстрее моча будет убрана с поверхности, тем меньше запаха останется. Вначале лужу необходимо промокнуть тканью или бумажной салфеткой. Прекрасный способ – засыпать наполнителем для кошачьего туалета и смахнуть его после впитывания. Важно успеть до того момента, когда моча начнет впитываться в мягкую обивку или ворс. Следующий этап – удаление пятна.
Народные средства от запаха
Так как кошки живут с человеком уже не одно столетие, периодически возникает необходимость борьбы с неприятным запахом их испражнений. В результате накопилось немало способов устранить запах, не прибегая к химическим средствам и составам. Ниже представлены способы как убрать кошачий запах мочи в квартире подручными средствами.
Уксус
Как устранить запах кошачьей мочи в квартире? С помощью уксуса. Это универсальное средство, неоднократно проверенное хозяйками. Уксус отбеливает белье, дезинфицирует и избавляет от неприятного запаха.
Чтобы устранить запах, разводим уксусную кислоту (эссенцию) с водой в пропорции 1:2, протираем испачканное место и хорошо промываем чистой водой. Можно предварительно обработать испачканный участок раствором хозяйственного мыла. Средство пахнет специфично, но, все же, приятнее запаха кошачьей мочи.
У этого метода еще один плюс – кошки не переносят резкий уксусный запах. Таким образом, можно убить двух зайцев – убрать запах и отвадить кошку делать свои дела в неположенном месте. По мнению многих, уксус – один из самых эффективных домашних средств для устранения запаха.
Сода
Еще одно средство, которое поможет избавиться от неприятного кошачьего запаха. Особенно эффективен метод при использовании его на мягких поверхностях: диванах, коврах. Неоспоримый плюс – ткань остается целой: не остается пятен, рисунок не бледнеет и не выцветает.
Инструкция для удаления запаха:
- Приготовить густую кашицу из соды и небольшого количества воды;
- Нанести приготовленную смесь на испачканное место, оставить до полного высыхания;
- Очистить ткань с помощью щетки или пылесоса;
- При необходимости, повторить процедуру.
Особенно эффективен метод, если засохшую соль смывать перекисью водорода или разбавленным средством для мытья посуды.
Глицерин
Этим средством обрабатываем пол, обувь, изделия из натуральной или искуственной кожи, после удаления основного загрязнения. Способ применения прост: протереть поверхность глицерином и оставить до полного высыхания.
Важно: глицерин подходит только для свежих пятен. Застарелый запах им не убрать.
Лимонная кислота или сок лимона
Когда встает вопрос: «как устранить неприятный запах в квартире от кота», чаще всего вспоминают про эти средства.
Сначала пятно мочи застирываем хозяйственным мылом и промываем водой. После протираем след половинкой лимона и крепким раствором лимонной кислоты.
Цитрусовые – прекрасная профилактика: место, где лежат корочки лимона или апельсина, кошки будут обходить стороной. Такие натуральные ароматизаторы четвероногие не переносят.
Важно: эфирное масло не поможет от запаха. Смешавшись с мочой, масло только усугубит ситуацию.
Нашатырный спирт
Нашатырный спирт с успехом применяется для избавления от запаха на твердых поверхностях и на тканях. Его необходимо нанести в неразбавленном виде на пятно, затем хорошо промыть чистой водой.
Это неоднозначное средство. В состав кошачьей мочи входят производные аммиака. Запах нашатырного спирта может укрепить желание питомца гадить в этом месте. Используйте спирт для обработки вещей, которые можно спрятать от животного.
Марганцовка
Марганцовка подходит не для всех случаев. Белые и светлые поверхности даже слабый раствор окрасит в розовый цвет. Средство применяется для темных тканей и поверхностей. Если не знаете, как избавиться от запаха кошачьей мочи в квартире на ковре, попробуйте марганцовку.
Способ применения:
- Добавить в воду несколько кристаллов марганцовки, хорошо размешать до полного растворения. Полученный раствор должен иметь насыщенный розовый цвет;
- Промыть участок полученным раствором, при необходимости смыть водой и оставить высыхать.
Йод
Несмотря на всю необычность, применение йода помогает избавиться от неприятного запаха кошачьей мочи.
Использовать его крайне просто:
- В литр воды добавить 15 капель йода и хорошо размешать;
- Промыть раствором испачканное место;
- Высушить.
Также как и марганцовку, йод следует применять с осторожностью на светлых тканях и поверхностях.
Готовые магазинные средства
«Как избавиться от кошачьего запаха мочи в квартире», — с таким вопросом можно обратиться в магазин бытовой химии.
Спреи и аэрозоли
Спреи и аэрозоли подходят для обработки всего помещения, где ощущается запах кошачьих испражнений. В отличие от освежителей воздуха, они полностью устраняют неприятный аромат.
- «ДезоСан». Пригоден для использования в моющем пылесосе, можно разбрызгивать из пульверизатора. Не только маскирует, но и устраняет запах. Стоимость: 270 р. за 500 мл;
- «ЗооСан». Средство, которое используется после устранения причины, то есть на вымытом месте. Убирает запах с любых поверхностей, в том числе и тканей. Цена: 400 р. за 500 мл;
- «OdorGone». Полностью натуральное средство, применяется в виде спрея. Небольшой расход, долгосрочный эффект. Стоимость: 290 р. за 100 мл.
Кислородосодержащие отбеливатели
Запах от кота в квартире — как убрать, если магазины закрыты, а действовать нужно срочно? Средства для стирки с успехом подойдут для устранения запаха. Такие отбеливатели не содержат хлор, эффективно борются с запахом и безопасны при нанесении на цветную ткань.
Наиболее популярные кислородные отбеливатели:
- SANDOKKAEBI Oxycle – выпускается таре по 400 г, цена – 180 р.;
- CJ LION Beat Pre-treating – объем флакона 500 мл, цена – 280 р.;
- Bio Kleen – вес упаковки 900 г, стоимость 460 р.
Технические устройства для устранения запаха
С вопросом: «пахнет кошачьей мочой в квартире — чем убить запах», можно идти и в магазин бытовых приборов. Вам помогут озонаторы и мойки воздуха. Эти приборы помогут не только устранить запах, но и освежить воздух в квартире.
Для точечного устранения, стоит проделать следующие действия:
- Накрыть место, помеченное кошкой, полиэтиленовым пакетом;
- Подвести под него трубку озонатора или мойки воздуха;
- Оставить прибор включенным на несколько часов.
Как не усугубить ситуацию
При удалении запаха мочи придерживайтесь следующих советов:
- Не используйте средства, содержащие хлор — кошки могут слизнуть средство с лап и получить серьезное отравление;
- Не растирайте мочу по ткани. Все действия по удалению должны быть промакивающими, чтобы избежать дальнейшего впитывания. Салфетку или ткань выкидывайте после использования;
- Не пытайтесь замаскировать запах освежителем воздуха, травами или эфирными маслами. Запахи смешаются, и вонь только усилится;
- Не мойте пол одной тряпкой. Так моча распространится по всей поверхности, что усложнит избавление от нее.
Если обнаружить вовремя пятно не удалось, то справиться с застарелым запахом удастся с трудом. При этом следует придерживаться рекомендаций:
- Не экономить. Качественное средство стоит несколько дороже дешевого аналога, однако, поможет достичь результата;
- Если запах застарелый, и не знаете, как избавиться от кошачьего запаха в квартире народными средствами, используйте уксус;
- До конца удалить запах с одежды или текстиля сможет только химчистка.
Как избежать появления запаха?
Все владельцы кошек рано или поздно сталкиваются с этой проблемой. Поэтому, чтобы не задумываться о том, как убрать запах кошачьей мочи в квартире, лучше предупредить последствия заранее. Несколько рекомендаций по предотвращению образования такого запаха:
- Приучайте котенка к туалету с первых дней. Сразу убирайте свежие лужи и регулярно показывайте животному, куда ему следует справлять нужду. За каждый удачный поход хвалите и давайте лакомство;
- Контролируйте половое поведение животного. Во время половой охоты, кот активно метит территорию. Выход из ситуации – кастрация кота. Кроме того, существуют лекарства, способные подавить половое влечение и желание метить территорию. Полезны котам прогулки на улице, так они смогут в полной мере проявлять инстинкты;
- Внимательно следите за настроением животного. Если кот игнорирует лоток, стоит обратить внимание, не испытывает ли животное стресс или, может быть, обделено лаской. Напугать кота могут приехавшие в гости маленькие дети или смена обстановки. Для снятия напряжения стоит лишний раз погладить животное, поговорить с ним, поиграть;
- Некоторые кошки не любят детей и посторонних в доме и могут мстить хозяевам, писая мимо лотка;
- Следите за здоровьем кота. Регулярно возите его на осмотры и пользуйтесь услугами ветеринара при малейших подозрениях на болезнь. Одна из распространенных причин сильного запаха – цистит. Если у питомца появилось странное поведение или кровь в моче, то следует немедленно отправиться к врачу;
- Кошка может гадить по независящим от нее причинам. К примеру, грязный лоток или его труднодоступность. Регулярно чистите лоток: раз в неделю мойте его полностью, часть наполнителя меняйте после каждого похода в туалет.
Запах можно только почувствовать, а не услышать...
Почему то не упомянули горчичный порошок...суперудалитель кошачего запаха.проверено!!!)
Спрей Bio-GM, разлагает органику мочи, ни пятен, ни запаха не остается. Не обесцвечивает поверхность и смывать не нужно. Если пятно застарелое, может понадобиться несколько раз его обработать.
Очень хороший способ-после промокания мочи залить перекисью водорода,дать постоять 15 минут,опять промокнуть и пртереть это место ленором.Это только для пола.Опробовала у себя*не пахнет
Почти все эти способы не работают... С пола еще можно убрать, но коврик, обувь и всё что впитывает этим не отмыть... помогает чередование кислоты, после высыхания содой посыпать и сверху смесью из концентрата для стирки с перекисью залить, дать постоять несколько часов, следом застирываем порошком на энзимах, только вот лоск не идет, а так даже дешевый пемос справился. Как котовод со стажем говорю... А автор обычный копирайтер. который переписывает чужие фантазии...
Если киска тебя обоссала,дай кусочек копчёного сала.
Если котяра живет безвылазно в городской квартире, то любой гость это сразу поймет! И никакими способами от этого не избавиться. Выходов три: А- Кота за хуй и нахуй, В- жить в своем доме и давать котяре свободу «похождений» (наилучший вариант!), С- ТЕРПЕТЬ!!! Да, еще есть вариант D- кастрация кота... Вонь уйдет, но... этика...
Можно попробовать что-то типа BioDry, а про запах правильно говорить «услышать».
Лучше — «учуять»
А если кошка сыт на матрас как избавится от запаха
У нас кот нагадил прямо на ковер запах стоял жуткий долго. Уже хотели выкинуть ковер. Все таки избавились от запаха средством Одоргон Анимал. Оно специально разработано против запахов животных.
Санокс по полтиннику за бутылку, заодно и сантехнику помыть. Когда кошек много, быстро соображает, что к чему.
Мне помог только *Odor*, нейтрализатор запахов для салона автомобиля. Стоит 110 руб. Для твердых и мягких покрытий. Распылитель, с одного раза запах убирает, надолго хватает небольшого объема 250 мл. Борется с запахами мочи, фекалий, рвотными, нефтепродуктами. Купила в маркете, в отделе с хим. продукцией.