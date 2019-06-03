Как правильно убирать свежую лужицу кошачьей мочи?

Если пушистый хулиган был пойман с поличным или лужа еще не успела высохнуть, то стоит незамедлительно ее убрать. Когда жидкость подсохнет, она частично впитается в покрытие и избавиться от запаха станет намного сложнее.

Проще всего убрать последствия с линолеума или плитки. Необходимо протереть гладкую поверхность с чистящим средством и хорошо промыть водой. Гораздо сложнее справиться с проблемой на ковре или мягкой мебели.

Главное правило – быстрота. Чем быстрее моча будет убрана с поверхности, тем меньше запаха останется. Вначале лужу необходимо промокнуть тканью или бумажной салфеткой. Прекрасный способ – засыпать наполнителем для кошачьего туалета и смахнуть его после впитывания. Важно успеть до того момента, когда моча начнет впитываться в мягкую обивку или ворс. Следующий этап – удаление пятна.